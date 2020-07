Die Formel 1 und der Kniefall: "Es gibt noch andere Wege"

Ob die Formel-1-Piloten auch vor dem zweiten Rennen in Österreich als Zeichen gegen Rassismus auf ein Knie gehen, ist ungewiss. Darüber habe man noch nicht gesprochen, verlauteten die Fahrer am Donnerstagabend. Vergangenen Sonntag hatten in Spielberg sechs der zwanzig Piloten darauf verzichtet, aber wie alle anderen schwarze T-Shirts mit u.a. der Aufschrift "End Racism" getragen.

Der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung sowie für mehr Vielfalt ist vor allem Weltmeister Lewis Hamilton ein großes Anliegen. Der Brite hatte vergangenen Sonntag die Botschaft "Black lives matter" getragen und erinnerte vor dem zweite Rennen an die Wichtigkeit der Bemühungen gegen Rassismus: "Das ändert sich nicht innerhalb von ein paar Wochen. Wir müssen weitermachen und uns Gehör verschaffen", sagte Hamilton.