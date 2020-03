Die Formel 1 packt an und produziert medizinische Geräte

Zusammenarbeit ist in der Formel 1 ein Fremdwort. Jeder Rennstall hütet seine Betriebsgeheimnisse wie einen millionenschweren Schatz. Ein Blick in die Garage an der Rennstrecke ist tabu, von den Abläufen in den Firmenzentralen ganz zu schweigen. So funktioniert normalerweise die kleine Formel-1-Welt.

Doch nicht nur die ist zuletzt gehörig aus den Fugen geraten, auch die echte, große Welt sucht derzeit nach Lösungen im Kampf gegen das Coronavirus. Jeder Fachbereich steuert gerade das bei, was er besonders gut kann. Im Fall der Formel 1 ist das hochtechnologische Entwicklungsarbeit im Eilzugstempo.