Die Formel 1 in Spielberg: Kurven, Könner und Kritik

+ Wanda

Eigentlich ist die Wiener Band die Antithese zur glänzenden Formel 1. Räudig, schmuddelig und alles andere als glamourös. Von den meisten unerkannt konnten Sänger Marco Michael Wanda und Kollegen am Nachmittag im Fahrerlager im Schatten der Trucks hocken und motiviert Bier trinken. Samstagabend aber kämpfte Wanda beim Gratis-Konzert vor einem skeptischen und müden Publikum um jeden Fan – und gewann. Amore!

- Hitze

Blauer Himmel, gut und schön. Aber das war zu viel des Guten. Bis zu 33 Grad zeigte das Thermometer während des Rennens am Sonntag. Auf den Tribünen saßen die Menschen in der prallen Sonne. Andere suchten etwas Abkühlung und legten sich in den Wald. Für nächstes Jahr wünschen wir uns ein paar Wolken und Regentropfen. Das könnte zudem das Rennen noch spannender machen.

- Strecke

Der Red-Bull-Ring ist zweifellos attraktiver als die Strecke in Le Castellet und liegt wunderschön eingebettet in der Landschaft. Doch irgendetwas fehlt. So hat der Kurs nur zehn Kurven, so wenig wie kein anderer im Rennkalender. Sebastian Vettel: „Die Strecke könnte etwas länger sein.“ Der Vorteil der kurzen Strecke ist aber, dass die Zuschauer die Autos 71 Mal vorbeifahren sehen und nicht nur 44 Mal wie etwa im belgischen Spa.