Der Vorhang ist gefallen: So sieht der neue Red Bull aus

Ab dieser Saison gilt in der Formel 1 ein komplett überarbeitetes Reglement. Mit größeren Felgen und neuer Aerodynamik soll das Überholen heuer einfacher sein.

Augenweide

Optisch gefallen die Formel-1-Boliden der Saison 2022 jedenfalls mit ihren eher runden Formen. Die Frontpartie des RB18 ist durch das Reglement weitgehend vorgegeben, auffallend ist eine spitze Nase. Dahinter führen zwei kleine Lufteinlässe in die Seitenkästen. Beim Farbschema ist Red Bull trotz des neuen Titelsponsors bei der alten Lackierung mit mattblauem Grund geblieben.

"Es wird unglaublich schwer, den Titel zu verteidigen", sagte Teamchef Christian Horner. "Wer sich am schnellsten an die komplett neuen Regeln anpasst, wird am Ende vorne sein." Jede einzelne Komponente des Autos sei heuer neu. Die Lernkurve zwischen erstem und letztem Rennen müsse enorm steil sein.

Die Saison mit 23 Rennen beginnt am 20. März in Bahrain. Wie gut die Autos tatsächlich funktionieren, wird sich schon davor zeigen. Die Formel 1 testet von 23. bis 25. Februar in Barcelona und unmittelbar vor dem Saisonstart von 10. bis 12. März in Bahrain