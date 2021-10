Ein Lauda gibt wieder den Ton an in der Formel 1

Mit seiner Frau aus England und den beiden Söhnen (5 und 7) lebt er seit vielen Jahren auf Ibiza. Die alte Heimat, Salzburg, sieht er erst jetzt wieder öfter. Die Formel-1-Rennen werden bei ServusTV während der Pandemie aus der Zentrale kommentiert. „Es ist schön, dass nun auch meine Kinder sehen und verstehen, wo ich herkomme.“

Die Königsklasse des Rennsports begleitet Mathias Lauda, seit er fünf ist. „Meine erste Erinnerung an den Sport ist die Stimme von Heinz Prüller.“ Was er den Fernsehzusehern mitgeben will? „Die Technik interessiert mich natürlich auch, aber wichtiger ist mir die Fahrersicht, das Menschliche. Was geht in einem Piloten vor, wenn er einen Fehler macht?“, erklärt Lauda. Die aktuelle WM-Saison liefert dafür das passende Anschauungsmaterial. „Es war in den letzten Jahren oft hart, aber so extrem wie zwischen Verstappen und Hamilton war es schon lange nicht mehr.“