Formel 1: Miami kommt in den WM-Kalender 2022

Die Formel 1 ist weiter am Expandieren. Nach den 17 Rennen im Vorjahr und 22 heuer, werden kommende Saison 23 GPs veranstaltet werden. Neu im Kalender ist Miami, allerdings am 8. Mai zwischen den Europa-Rennen in Imola (24. April) und Barcelona (22. Mai).

Der GP von Österreich findet am 10. Juli statt.

Formel-1-Präsident Stefano Domenicali sagte erfreut: “Wir sind glücklich über das Interesse an der Formel 1 und über neue Veranstalter, die Rennen durchführen wollen. Ich glaube, wir haben einen fantastischen Kalender mit Orten wir Miami und historischen und berühmten Strecken."