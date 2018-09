Der rote Kronprinz aus dem Fürstentum

Kein Wunder also, dass der aktuelle Sauber-Fahrer das Gesprächsthema Nummer eins ist vor dem Großen Preis von Singapur an diesem Sonntag (14.10 Uhr MESZ/live ORFeins, RTL). Am künftigen Starpiloten prallt der Hype locker ab: „Wenn ich mit einem Top-Auto nicht in der Lage bin, meine Ziele zu erreichen, dann verdiene ich den Platz bei Ferrari nicht. Ich gehe nicht zu Ferrari, um zu lernen. Mein Lehrjahr hatte ich bei Sauber.“

Drei Rennen benötigte Leclerc, der in den vergangenen beiden Jahren die Nachwuchsklassen GP3 und Formel 2 gewann, um in der Königsklasse die Kurve zu kriegen. Seither hat er seinen Sauber-Teamkollegen Marcus Ericsson im Griff: 9:3 steht es in den Qualifying-Duellen. „Ich habe in den ersten fünf Grand-Prix-Rennen mehr gelernt als in meiner ganzen Karriere davor“, sagt Leclerc, der für seinen Schweizer Arbeitgeber das beste Resultat seit drei Jahren einfuhr (Rang sechs in Baku).

Ein steter Lernprozess begleitet ihn durch seine bisherige Rennsportkarriere. „Ich arbeite so lange, bis etwas so ist, wie ich es brauche.“ Er ist weder wie Max Verstappen ein Wunderkind, das mehrere Rennklassen einfach übersprungen hat, noch ein Millionärssohn wie Lance Stroll, dessen Vater die Cockpits bezahlt. 2010 schien Leclercs Karriere beinahe schon zu Ende, als die Ersparnisse des rennbegeisterten Vaters aufgebraucht waren. Freund und Mentor Jules Bianchi half aus und vermittelte.