Das Ende einer Ära: Alonsos unvollendete Weltkarriere

Es passt ins Bild des 37 Jahre alten Spaniers, dass die von sensationellen Siegen und ebenso grandiosen Fehlern geprägte Karriere ausgerechnet in Abu Dhabi ihr Ende findet. Im Wüstenstaat musste Alonso seine wohl bitterste Niederlage hinnehmen. Im Premierenjahr bei Ferrari 2010 kostete ihn eine falsche Strategieentscheidung den dritten WM-Titel.

Größte Rennintelligenz

Davon sollte er sich bis heute nicht mehr wirklich erholen. Alonsos Statistik nach mehr als 300.000 Kilometern in einem Formel-1-Boliden liest sich wie ein Missverständnis. Der von vielen zum besten Rennfahrer seiner Generation erklärte Doppelweltmeister (2005, 2006) bringt es zwar auf 97 Podestplätze und 32 Siege, allerdings ist der jüngste davon fünf Jahre alt. „Er hat die größte Rennintelligenz“, sagt selbst Nico Rosberg, der Weltmeister von 2016.

Nicht nur einmal lieferte Alonso im chancenlosen McLaren auch in der jüngeren Vergangenheit die besten Leistungen im gesamten Starterfeld ab, siebente Plätze feierten seine Bewunderer wie Grand-Prix-Siege. „Ich war nie weg. Vielleicht ist das nicht so aufgefallen, weil wir nicht so oft im Bild waren. Ja, ich glaube, ich habe das gewisse Extra noch“, sagt er. Im Qualifying-Duell mit dem Teamkollegen Stoffel Vandoorne steht es vor dem Saisonfinale 19:0 für Alonso.