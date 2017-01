Dakar: Walkner auf erster Etappe Sechster

Der Salzburger Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar Rang sechs belegt. Der 30-jährige KTM-Werksfahrer hatte nach 39 Sonderprüfungskilometern von Asuncion in Paraguay nach Resistencia in Argentinien 40 Sekunden Rückstand auf den spanischen Tagessieger Juan Pedrero Garcia (Sherco). Walkners Markenkollege und Titelverteidiger Toby Price büßte an der 17. Stelle 1:13 Minuten ein. Ursprünglich hatte der Franzose Xavier de Soultrait die Etappe gewonnen, war allerdings nach einer Zeitstrafe zurückgefallen.

Bei den Autos hat Nasser Al-Attiyah die erste Etappe gewonnen. Der zweifache Gesamtsieger aus Katar setzte sich auf dem gewerteten Teilstück zwischen Asuncion und Resistencia trotz mechanischer Probleme knapp durch. Sein Toyota fing kurz vor dem Finish sogar Feuer. Die Spanier Xavi Pons im Ford und Nani Roma im Toyota folgten mit 24 bzw. 29 Sekunden Rückstand auf den Plätzen.

Rekordsieger und Titelverteidiger Stephane Peterhansel aus Frankreich musste sich im Peugeot nach 39 Wertungskilometern mit einem Rückstand von 1:34 Minuten auf Al-Attiyah mit Rang zwölf begnügen. Die österreichische Co-Pilotin Ilka Minor klassierte sich mit dem Tschechen Martin Prokop auf dem 16. Platz (+2,16 Min.).

Am Dienstag steht die erste schwierige Etappe mit 275 Kilometern Sonderprüfung auf dem Programm. Sie führt über insgesamt 803 Kilometer durch die Chaco-Region westlich nach San Miguel de Tucuman.