Ausfahrt gesucht: Ist die Formel 1 noch zu retten?

Am Sonntag steht die Mercedes-Crew nun vor der nächsten Bestmarke. Mit dem (saisonübergreifend) elften Sieg in Serie würden die Deutschen den Rekord von McLaren aus dem Jahr 1988 einstellen. In Jubelstimmung würden nur die Wenigsten ausbrechen.

Hastige Suche nach Änderungen

Eilig wurde am Freitagvormittag in Spielberg eine Krisensitzung einberufen. Als Grundübel wurden wie so oft die Reifen ausgemacht. Der Vorschlag, inmitten der Saison zu den Reifenmischungen aus der Vorsaison zurückzukehren, fand jedoch keine Mehrheit. Hastig suchen die involvierten Parteien nun nach alternativen Änderungsansätzen, um die Formel 1 abwechslungsreicher zu gestalten. Auf das komplett neue Reglement (ab 2021) will man sich nicht verlassen.