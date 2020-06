Aufschub für die Formel-1-Teams

Die Formel-1-Teams haben laut einem Bericht von " autosport.com" nach einer gescheiterten Fax-Abstimmung einen Aufschub für die Aufnahme der Kostenreduzierung in das Regelwerk bekommen. Eigentlich sollte die Frist am Samstag ablaufen. Wie das Magazin auf seiner Homepage berichtete, konnten sich die Rennställe aber nicht einigen.



Dem Bericht zufolge sollen die Teams nun bis zum 24. Juli die Möglichkeit bekommen, einen notwendigen Mehrheitsbeschluss zu fassen, damit das sogenannte Resource Restriction Agreement (RRA) in die Regeln für das Jahr 2013 eingearbeitet werden können. Für die Fax-Abstimmung soll eine Zweidrittelmehrheit notwendig gewesen sein.