24-Stunden-Premiere für Auer in Spa, Eng fehlt

Der in der japanischen Super Formula engagierte Lucas Auer bestreitet am kommenden Wochenende in Spa erstmals ein 24-Stunden-Rennen. Titelverteidiger beim seit 1924 existierenden Tourenwagen-Klassiker auf der belgischen Formel-1-Mutstrecke ist Österreichs DTM-Ass Philipp Eng. Der BMW-Pilot aus Salzburg hat hier auch 2016 schon gewonnen, fehlt diesmal aber wegen seines dichten Rennprogramms.

Eng hat neben seinen DTM-Einsätzen 2019 auch schon die 24-Stunden-Rennen von Daytona ( Sieg), Le Mans sowie am Nürburgring bestritten und konzentriert sich bereits auf den nächsten DTM-Lauf in Brands Hatch. Red-Bull-Junior Auer pilotiert in Spa gemeinsam mit den beiden Deutschen Maxi Buhk und Maxi Götz einen Mercedes-AMG GT3. "Das wird ein echter Hit. Ich bin zuletzt 2014 in der Formel 3 dort gefahren", sagte der Tiroler vor seiner Ausdauer-Premiere.

Wegweiser für Bachler

Für Klaus Bachler sind die 24 Stunden von Spa ein Wegweiser. Es ist auch der vierte und vorletzte Lauf zum Blancpain Endurance Cup. Bei doppelten Punkten wird der auf Rang vier liegende, steirische Porsche-Pilot an seinem 28. Geburtstag wissen, ob er noch im Titelrennen ist. Beim offiziellen Test fuhr Bachler jedenfalls Bestzeit.

Abgesehen von Eng ist Österreichs GT-Elite in Spa stark vertreten. Neben Auer, Ferdinand Habsburg ( Aston Martin) und Bachler sind auch noch Richard Lietz ( Porsche), Clemens Schmid ( Audi) sowie Grasser Racing mit Gerhard Tweraser ( Lamborghini) am Samstag um 16.30 Uhr am Start.