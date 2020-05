Mit Topstar Thiem: Heimische Turnierserie startet am 25. Mai

Der nationale Tenniszirkus kommt Ende Mai in der Südstadt zurück: Im Rahmen der Generali Austrian Pro Series werden 16 Männer und 8 Frauen um ein Gesamtpreisgeld von 151.750 Euro spielen. Alle Matches werden im Livestream oder im TV zu sehen sein, auch Österreichs Topmann Dominic Thiem wird ab 25. Mai aufschlagen.

Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet, jetzt steht das Konzept für die von tennisnet.com veranstaltete Generali Austrian Pro Series, die ab dem 25. Mai im Bundesleistungszentrum Südstadt ausgetragen wird. In zwei Gruppenphasen plus einem Finalturnier nach Art des ATP Masters wird aus den 16 teilnehmenden Männern der Sieger ermittelt, bei den Frauen gehen acht Spielerinnen ins Rennen. Den Anforderungen durch die Corona-Pandemie angemessen: Ohne Zuschauer vor Ort, ohne Ballkinder oder Linienrichter. Lediglich ein Stuhlschiedsrichter nimmt aktiv am Geschehen teil.