Wirbel in der Corona-Krise: Warum Thiem für Schlagzeilen sorgt

Zuletzt meldete sich Nick Kyrgios zu Wort. "Es geht darum, zu helfen. Wir bekommen an der Spitze viel zu viel bezahlt und zu wenig Geld wird verteilt", so der Australier via Instagram in Richtung Thiem. Dieser konterte: "Es wird immer Menschen, Tiere und Organisationen geben, die Unterstützung viel dringender brauchen als wahrscheinlich jeder einzelne Sportler."