Mit 54 km/h in Mauer: Der schlimme Sturz des Chris Froome

Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass Froome so schnell wie möglich operiert werden musste, berichtete Brailsford. Er habe mit dem Profi noch nicht sprechen können, da dieser weiter nicht bei Bewusstsein sei.

In Mauer gerast

Froome war am Mittwoch bei der Streckenbesichtigung für das Zeitfahren bei der Criterium du Dauphine in Roanne mit hoher Geschwindigkeit in eine Mauer gerast. "Wir haben uns seine Daten angesehen, es waren 54 km/h", sagte Brailsford.