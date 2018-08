"Mini-Olympia" macht Hoffnung für die Zukunft

Es war da wie dort von "Klein Olympia" die Rede, Olympia auf europäisch. Für diesen Vergleich fehlte es in und um Glasgow aber schon allein an der gemeinsamen Athleten-Unterkunft, wie es ein Olympisches Dorf ist. Die Athleten verschiedener Sportarten hatten quasi keinen Kontakt miteinander, es waren sechs Europameisterschaften nebeneinander statt miteinander. Und die Schauplätze waren bis zu 80 Autominuten von Glasgow entfernt, die Wassersprungbewerbe fanden in Edinburgh statt.

Bei den österreichischen Fachverbänden hatte es im Vorfeld leichte Versuche gegeben, bei der Multisport-EM zu kooperieren. Doch das gelang zuletzt deswegen nicht, da es keine übergeordnet zuständige Organisation gab. Bei Olympischen Bewerben ist das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) zuständig, bei den World Games hat sich zuletzt die Bundessport-Organisation (BSO) darum angenommen. So organisierten sich die rot-weiß-roten Verbände Reise und Sonstiges alles selbst.

TV-Schwerpunkt

Mit kulturellen Veranstaltungen, wie es sie auch bei Olympia gibt, wurde in der schottischen Metropole aber den Zuschauern ein Charakteristikum eines Großevents geboten. Auch die European Broadcasting Union (EBU) stieg groß ein, hatte nach eigenen Angaben sein bisher größtes Event zu stemmen und lieferte Übertragungen in großem Umfang. Auf Eurosport etwa war die Multisport-EM ständiger Hauptschwerpunkt. In Österreichs Fernsehen entschied man sich nur für Leichtathletik und Schwimmen.

Die Zuschauer vor Ort nahmen die Veranstaltung sehr gut an. Die Stadien, Hallen und Freiluft-Events waren meist gut besucht, die TV-Macher waren über die Einschaltziffern glücklich. Der Erfolg ist aufgrund der kurzen Vorlaufzeit durchaus gegeben. Wegen terminlicher Festlegungen und diverser Verträge konnten wohl nicht alle interessierten Verbände an der Event-Premiere teilnehmen. Bei der nächsten Multisport-EM im Jahr 2022 könnte es in der Entwicklung durchaus um zumindest einen Schritt weitergehen.