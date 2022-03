Milwaukee gewann NBA-Schlager gegen Chicago

In der Nacht auf Donnerstag sind die San Antonio Spurs mit Jakob Pöltl auswärts bei den Portland Trail Blazers im Einsatz. "In unserer Position zählen nur Siege, zudem sind wir auf Niederlagen unserer Gegner angewiesen. Da braucht man nicht großartig analysieren", merkte Pöltl mit Blick auf das Rennen um die Play-off-Plätze an. San Antonio liegt aktuell als Elfter der Western Conference auch außerdem des Startfelds für das "Play-in" um die letzten Tickets.

Gegen den direkten Konkurrenten New Orleans (10.) geht es am Samstag (22.00 Uhr MEZ). Die Los Angeles Lakers (9.) sind ebenfalls noch in Reichweite der Spurs. Lakers-Star LeBron James rückte zuletzt auf den zweiten Platz der ewigen NBA-Punkteliste vor. Pöltl meinte dazu: "Für uns wäre es natürlich besser, wenn die Lakers das eine oder andere Spiel liegen lassen, aber man muss LeBron einfach Respekt zollen. Es ist beeindruckend, welche Wahnsinnsleistungen er trotz seiner 37 Jahre regelmäßig abruft."

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Dienstag: New York Knicks - Atlanta Hawks 111:117, Orlando Magic - Golden State Warriors 94:90, Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 126:98, Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 127:115