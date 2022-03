Wer das WM-Ticket schon hat und welche Stars noch zittern müssen

15 WM-Tickets sind schon vergeben, in den nächsten Tagen werden weitere 14 am Ticketschalter abgeholt. Weil die Auslosung allerdings schon am 1. April vorgenommen wird, werden drei leere Kugeln in der Schale liegen. Darunter auch jene, auf der eventuell „Austria“ stehen könnte.

Ein aktueller Überblick:

Schon qualifiziert

Gastgeber Katar, Iran, Südkorea, Argentinien, Brasilien, Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien und Spanien sind dabei.