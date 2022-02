WM-Gastgeber Katar wollte Ex-DFB-Chef bespitzeln und "umdrehen"

AusfĂŒhrlich Ă€ußern will sich Zwanziger erst bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. AP-Unterlagen zufolge sollen aus Katar allein 10 Millionen US-Dollar (heute rund 9 Millionen Euro) geflossen sein, um den Katar-kritischen FunktionĂ€r zu bespitzeln und letztlich "umzudrehen". Beauftragt dafĂŒr war demnach die vom frĂŒheren CIA-Mann Kevin Chandler gegrĂŒndete Firma Global Risk Advisors (GRA). FĂŒr deren Projekt "Riverbed" ("Flussbett") sollen ursprĂŒnglich sogar 27 Millionen Dollar vorgesehen gewesen sein.

Ende 2014

Zwanziger war zwischen 2004 - zunĂ€chst zwei Jahre als Doppelspitze mit Gerhard Mayer-Vorfelder - und 2012 DFB-PrĂ€sident und saß von 2011 bis 2015 im Exekutivkomitee des Weltverbandes FIFA. Er hatte immer wieder die Vergabe der WM an Katar kritisiert, die in diesem Jahr vom 21. November bis 18. Dezember ansteht. 2016 entschied das Landgericht DĂŒsseldorf, dass er das Emirat als "KrebsgeschwĂŒr des Weltfußballs" bezeichnen darf, wie er es 2015 in einem Interview getan hatte. Er gewann damit einen Rechtsstreit mit dem Fußballverband von Katar. Die versuchten Beeinflussungen Zwanzigers sollen 2014 geendet haben.

GRA bestritt gegenĂŒber AP nicht, dass es "Riverbed" gegeben habe, es habe sich aber um eine Art "Medien-Monotoring" gehandelt. Der Bericht basiere aber auf "Falsch-Informationen aus unbekannten Quellen".