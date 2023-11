Mensur Suljovic verpasst erstmals seit elf Jahren die Darts-WM in London

Für Rowby reichte es aber nicht, ein Ticket für die WM zu lösen. Am Montag wurden in Barnsley die letzten vier Startplätze ausgespielt. Mensur Suljovic stieg in der Runde der letzten 64 ein und gewann gegen Jamie Clark 6:3. Rusty-Jake-Rodriguez schlug Arron Monk ebenfalls 6:3. In der Runde der letzten 32 spielten die besten Österreicher gegeneinander, Rusty gewann 6:4. Bruder Rowby stieg in den Showdown ein, verlor aber gegen Jimmy Hendriks 5:6.