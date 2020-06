Die als Nummer vier gesetzte Patricia Mayr-Achleitner ist im Hartplatz-Tennisturnier in Kuala Lumpur im Viertelfinale ausgeschieden. Die Tirolerin unterlag der an Position sieben eingestuften Kroatin Donna Vekic mit 4:6,5:7. Es war dies das erste Duell der 27-jährigen Tirolerin mit der zehn Jahre jüngeren Vekic, die in der Weltrangliste als 95. um 14 Plätze schlechter platziert ist.