Mayr-Achleitner: Auf dem Weg nach vorne

Großer Erfolg für Österreichs Nummer zwei. Patricia Mayr-Achleitner erreichte in Kuala Lumpur zum zweiten Mal heuer ein Viertelfinale eines WTA-Turniers. Die Tirolerin schlug im Achtelfinale die Montenegrinerin Danka Kovinic 6:4, 3:6, 6:1 durch. Mayr-Achleitner hatte im ersten Duell mit ihrer 19-jährigen Gegnerin den besseren Beginn, nützte im ersten Satz zwei ihrer 14 Breakchancen und behielt mit 6:4 die Oberhand. Selbst ließ sie nur drei Chancen zu und gab einmal ihren Aufschlag ab. Im zweiten Satz verabsäumte es Österreichs Nummer zwei, vorzeitig den Sack zuzumachen, beim Stand von 3:1 ließ sie Möglichkeiten auf das Doppelbreak aus. Die in der Weltrangliste auf Position 140 liegende Kovinic schöpfte neue Hoffnung, machte fünf Games in Folge und stellte auf 1:1 in Sätzen.