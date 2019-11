Matthias Schwab schreibt österreichische Golf-Geschichte

Und der 24 Jahre alte Steirer schlug sich prompt prächtig. Mit der besten Finalrunde von 66 Schlägen sicherte er sich am Sonntag Rang vier und 331.000 Euro Preisgeld. Nie war ein Österreicher auf WGC-Ebene besser klassiert. Damit machte Schwab in der Saisonwertung der European Tour (Race to Dubai) stolze 14 Positionen gut und ist nun 18.

Wiesberger bleibt die Nr. 1

"Ich freue mich, dass ich es überhaupt noch in das Turnier geschafft habe und diese vier tollen Tage mit Weltklassegolfern spielen durfte", sagte er.

Weniger zufriedenstellend verlief die Woche für Bernd Wiesberger: Der Burgenländer belegte Rang 49, führt aber weiterhin das Race to Dubai an. Der Sieg in Schanghai ging im Stechen an Superstar Rory McIlroy. Der Nordire hatte am Ende vier Schläge Vorsprung auf Schwab.