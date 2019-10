Wiesberger: "Es schläft sich als Führender irrsinnig gut"

Für den großen Jackpot ist eine kleine Weltreise nötig: Am Donnerstag schlägt der Golfer Bernd Wiesberger in China ab, in den drei darauffolgenden Wochen geht es über die Türkei und Südafrika bis nach Dubai. Läuft alles nach Plan, wird der 34-jährige Burgenländer in der Wüste als bester Profi der European-Tour-Saison ausgezeichnet werden. Nach drei Turniersiegen seit Mai 2019 nimmt Wiesberger das Saisonfinish als Führender im Race to Dubai in Angriff.