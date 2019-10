Golf: Rot-weiß-roter Meilenstein in China

Bernd Wiesberger war und ist ja Stammgast bei den prestigeträchtigen Bewerben der World Golf Championship (WGC). Die vierteilige Turnierserie, verteilt auf Mexiko, die USA und China, kommt vom Stellenwert gleich nach den vier Major-Bewerben und ist mit jeweils mehr als zehn Millionen US-Dollar Preisgeld auch entsprechend üppig dotiert.

Beim letzten Event des Jahres ab Donnerstag in Schanghai schlägt Wiesberger zum bereits 17. Mal auf WGC-Ebene ab. Der Burgenländer kennt nicht nur die große Bühne, er kommt auch mit den Bedingungen vor Ort gut zurecht. 2017 erreichte Österreichs Nummer eins in Schanghai mit Rang neun sein erstes und bisher einziges Top-10-Resultat.

Mit einem ähnlich guten Ergebnis kann sich der 34-Jährige auch in eine exzellente Ausgangsposition im Rennen um die Jahreswertung auf der European Tour bringen. Von seinen härtesten Konkurrenten ist in China Shane Lowry am Start. Dem irischen British-Open-Champion fehlen als derzeit Drittem rund 600 Punkte auf Leader Wiesberger.