Masters, Olympia, Ryder Cup: Das Superjahr von Golfer Wiesberger

Der Ire schlägt in Abu Dhabi selbst ab und hat bereits angekündigt, potenzielle Ryder-Cup-Spieler genau unter die Lupe zu nehmen.

Ergibt Olympia Sinn?

Angesichts der veränderten Umstände ist eine umsichtige Saisonplanung 2021 besonders wichtig. "Es wird wichtig sein, in den richtigen Wochen eine gute Performance abzuliefern“, sagt Wiesberger, der vorerst in der Wüste bleibt: Nach Abu Dhabi schlägt Österreichs Nummer eins noch in Dubai und Saudi-Arabien ab. Erst danach geht der Blick Richtung Amerika, wo Anfang April mit dem Masters in Augusta das erste große Saisonhighlight ansteht.

Wie das Golfturnier bei den Olympischen Spielen von Tokio in die Turnierplanung passt, ist noch offen. Wiesberger, der schon bei der olympischen Rückkehr des Golfsports 2016 in Rio mit von der Partie war (Rang elf), gilt als Fan der Spiele. Allerdings würde er in diesem Fall nur für ein Turnier die beschwerliche Reise nach Asien antreten müssen. Viele Ryder-Cup-Punkte gibt es in Tokio ebenfalls nicht zu ernten.

Eines ist jedoch klar: Auch bei Olympia können Helden-Geschichten geschrieben werden.