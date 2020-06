Die Hüter über das Golf-Paradies

Sechs Jahre dauerte seine Ausbildung am College, Fachrichtung "Rasen-Wissenschaft". Erst danach durfte er in England in einem Golf-Club hauptverantwortlich mähen, düngen und vertikutieren. Für einen Job in Augusta bringt Manson alle Voraussetzungen mit, aber auch Desinteresse: "So viel Verantwortung, so wenig Geld."

100 der 170 Greenkeeper beim Masters arbeiten nämlich kostenlos, die Wartelisten sind trotz höchster Anforderungen lang: " Augusta ist die ultimative Messlatte", sagt der deutsche Augusta-Greenkeeper Bernhard Voss. Einzelne Nadeln auf den Grüns werden per Hand aufgesammelt, die Wurzeln an den Bäumen gefroren, sollte die Blütezeit zu früh einsetzen, das Wasser in den Teichen wird gefärbt. Voss: "Unterm Strich muss man festhalten, dass auch dort nur mit Wasser gekocht wird. Nur eben mit sehr viel Wasser."