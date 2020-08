Masken, Corona-Tests und Kritik: Start zur Tortour de France

Noch einmal schlafen, dann rollt sie wieder: Die Tour de France startet am Samstag in die 107. Auflage. Fragen und Antworten zu 3.484,2 Kilometern und 21 Renntagen.

Wie ist die aktuelle Lage in Frankreich?

Wie fast überall steigen auch in Frankreich die Infektionszahlen, teilweise gab es zuletzt bis zu 5.400 Neuerkrankungen am Tag. Das deutsche Auswärtige Amt hat deshalb bereits Reisewarnungen für die Region Île-de-France mit der Hauptstadt Paris sowie für Provence-Alpes-Côte-d’Azur ausgegeben – also jene Region, in der am Samstag in Nizza losgefahren wird.

Welche Auswirkungen hat Corona auf die Tour?

Die Teams leben in einer Blase, Kontakte zur Außenwelt sind strikt untersagt. Hat eine Mannschaft zwei positive Corona-Tests, wird sie disqualifiziert. Das stößt Bora-hansgrohe-Manager Ralph Denk sauer auf – vergangene Woche hatte sein Team wegen eines vermeintlichen Falles auf die Bretagne Classic verzichtet – im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Test falsch positiv war. „So darf es nicht laufen. Hier muss dringend nachjustiert werden.“