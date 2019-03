Machtkampf im ÖTV: "Eine Gruppe will Österreichs Tennis ruinieren"

Aufbruchstimmung? Der Österreichische Tennisverband ist dort, wo er in der Vergangenheit immer wieder Stammgast war: in kräftigen Turbulenzen. Als Folge von Eitelkeiten, Missverständnissen. Und einem amtsmüden und wütenden ÖTV-Präsidenten Werner Klausner.

Zuletzt zeichnete sich Besserung ab, unter Klausner, seit genau einem Jahr im Amt, sollte die vor allem von Dominic Thiem ausgelöste Aufbruchstimmung mitgenommen werden. Der Verband wurde saniert, die enge Zusammenarbeit mit Österreichs erfolgreichstem Trainer Günter Bresnik und dessen Leistungszentrum sollte ein wichtiger Baustein für Nachhaltigkeit im Österreichischen Tennis werden. Klausner wendete sich am Mittwochmittag an den KURIER. „Ich musste an die Öffentlichkeit gehen. Weil alles zerstört werden soll, das wir in einem Jahr aufgebaut haben.“