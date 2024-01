Die Darts-Sensation geht weiter: 16-jähriger Littler im WM-Finale

Teenager Luke Littler hat als jüngster Spieler der Geschichte das Finale der Darts-WM erreicht und steht kurz vor einer Sensation. Der 16 Jahre alte Engländer gewann sein Halbfinale gegen Landsmann Rob Cross am Dienstag in London klar mit 6:2 und darf am Mittwoch (21.00 Uhr/live Sport1) auf eine Krönung und einen Siegerscheck in Höhe von 500.000 Pfund (575.340 Euro) hoffen. Finalgegner ist entweder Luke Humphries oder Scott Williams, die am späten Abend aufeinandertrafen.

