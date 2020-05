Lockerungen der Regierung: Der Spitzensport bleibt außen vor

"Zeitnahe" Entscheidung über Spielberg-Doppel

Das Gesundheitsministerium befindet sich zudem bezüglich eines möglichen WM-Auftaktes der Formel 1 mit einer Doppelveranstaltung am 5. und 12. Juli in Spielberg weiter in der Prüfungsphase. "Wir sind mitten in der Bearbeitung des Konzeptes", sagte Anschober.