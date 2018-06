Live-Ticker: Das French-Open-Finale Nadal - Thiem

Dominic Thiem steht vor dem bisher wichtigsten Spiel seines Lebens. Zum ersten Mal in seiner Karriere steht der Österreicher in einem Grand-Slam-Finale. Ein Sieg im French-Open-Endspiel wäre der größte Erfolg in der noch jungen Karriere des Weltranglisten-Achten. Aber: Mit Rafael Nadal stellt sich ihm der unbestrittene Sandplatzkönig in den Weg.

Das Finale auf dem Court Philipp Chatrier beginnt um 15.00 Uhr, mit dem KURIER-Liveticker sind Sie immer am Ball.

Rafael Nadal* - Dominic Thiem 6:4,5:3,-:- (*erster Aufschlag 2. Satz)