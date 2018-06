Dominic Thiem: Schritt für Schritt Richtung Weltklasse

Juni 2016

Thiem war nach seinem Halbfinaleinzug bei den French Open erstmals in den Top Ten. Kurz darauf holte er den Titel in Stuttgart und hatte damit als erster Österreicher auf allen Belägen Turniere gewonnen.

Mai 2017

Thiem erreichte in Madrid sein erstes ATP-1000-Finale, unterlag dort aber Nadal, den er Tage später in Rom und heuer noch einmal in Madrid schlug.

November 2017

Nach einem neuerlichen Einzug ins Pariser Halbfinale und den Achtelfinalteilnahmen bei allen anderen Grand-Slam-Turnieren, erreicht Thiem am 4. November als Vierter sein bislang höchstes Ranking.

Mai/Juni 2018

Thiem kam in Paris zum siebenten Mal in Folge in ein Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers und ist längst österreichischer Rekordmann (Nummer zwei ist Jürgen Melzer mit vier Teilnahmen in Folge). Nachdem er als erster Österreicher zum dritten Mal das Pariser-Semifinale erreicht hatte, kam er bis ins Finale.