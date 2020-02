Leichtathletin des Jahres: „Ein Stück Schokolade ist okay“

Verena Preiner sorgte für eine der großen Sensationen im österreichischen Sportjahr 2019. Nach WM-Bronze zählt die 25-jährige Siebenkämpferin auch zu den Olympia-Hoffnungen. Am Montag wurde sie bei der Gala im Wiener Grand Hotel zur Leichtathletin des Jahres gekürt. „Ein bisschen Anerkennung tut schon gut“, sagt die Oberösterreicherin, während sie am Früchtetee nippt. Der große Luxus sei nach einem großen Wettkampf eine Pizza.

KURIER: In der Leichtathletik ist oft vom Verzicht die Rede. Fällt Ihnen das schwer?

Verena Preiner: Überhaupt nicht. Ich habe mich ja freiwillig und ganz bewusst für diesen Sport entschieden.

Wie strikt ist Ihr Ernährungsplan?

Es ist nicht so, dass mir mein Ernährungsberater jeden Tag exakt vorschreibt, was ich wann essen soll. Es ist eher ein generelles Konzept. Was gar nicht geht, sind zum Beispiel schlechte Fette wie Palmöl.