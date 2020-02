Nach Weltrekord: Der US-Überflieger, der Amerika trauern lässt

„Es ist ein wichtiges Jahr, und das ist einmal ein guter Start“, sagte Duplantis. Nach Tokio wird der Europameister und Vizeweltmeister nun als Topfavorit reisen. Für Olympia-Gold muss wohl die Freiluft-Bestmarke übersprungen werden. Die liegt bei 6,14 Metern, aufgestellt von Sergej Bubka im Jahr 1994.

Weltrekorde sind selten geworden in der Leichtathletik, wie der Blick in die Rekordbücher beweist. Vor allem in vielen Wurf- und Sprungdisziplinen datieren die Weltbestleistungen aus den 1980er-Jahren, in denen zahlreiche Sportsysteme Leistungen und Athleten systematisch optimierten – und manchmal auch manipulierten.