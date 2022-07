Leichtathletik-WM und Nike: Wo der Laufsport zur Massenbewegung wurde

„Bo“ war auch Phil Knights Lauftrainer an der Universität in Oregon. Nach dem Master in Stanford überzeugte Knight seinen ehemaligen Coach, 1964 in dessen Schuhfirma Blue Ribbon Sports zu investieren. Das Unternehmen war als Vertriebshändler für den japanischen Schuhhersteller Onitsuka Tiger tätig – heute ASICS. „Bo“ stieg in die Firma ein und tüftelte selbst an neuen Designs. Er war es auch, der Gummi in ein Waffeleisen goss und damit die berühmte Noppen-Sohle erfand.

Neben „Pre“ brachte Coach „Bo“ zahlreiche Olympioniken und Champions hervor, die im Hayward-Field-Stadion die Schuhe testeten. Sein Buch über das „Jogging“ löste einen Laufboom in Amerika aus und seine Schuh-Innovationen wurden in der Heimat und im Produktionsland Japan zum Kassenschlager.