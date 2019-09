Leichtathletik-WM in Katar: Bühne frei für die neuen Stars

Briana Williams

Kann sein, dass Katar etwas zu früh für das Supertalent aus Jamaika kommt – sie wurde am 21. März 2002 geboren. Aber das in Miami geborene Mädchen wird einer der Superstars der Leichtathletik werden, hält sie doch schon nahezu alle Nachwuchs-Weltrekorde im Sprint. In 10,94 Sekunden ist sie, die von Ato Boldon (der 45-Jährige aus Trinidad hat 1996 und 2000 vier Olympia-Medaillen ersprintet) trainiert wird, dieses Jahr die 100 Meter schon gelaufen. Nur vier WM-Starterinnen waren in diesem Jahr schneller. Aus der 2000er-Generation ist noch niemand so nah an der Weltspitze wie Williams. „Ich möchte so groß sein wie Bolt“, sagt sie. Wenn nicht, möchte sie die beste Athletin der Welt werden und die 100 Meter in 10,6 laufen.