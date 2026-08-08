Leichtathletik-EM: Die Superstars und Hingucker

Nächste Woche wird Birmingham zum Schauplatz der Leichtathletik-Europameisterschaft . Von Montag bis Sonntag (16. August) geht es für 1.645 Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen um Gold, Silber und Bronze, ORF 1 und ORF Sport + übertragen live. Für die Leichtathletik-Nation Großbritannien ist diese EM eine Premiere.

24 Athleten und Athletinnen, davon neun EM-Neulinge, werden Österreich vertreten. Damit stellt der ÖLV bei dieser EM das größte Team seit 1954. Erst am Donnerstag wurde bestätigt, dass auch Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger nach seiner Rückenverletzung starten kann.

Bei 50 Medaillenentscheidungen ist Österreichs größte Hoffnung auf Edelmetall der 22-jährige Steirer Enzo Diessl über 110 m Hürden , der über diese Strecke heuer der viertschnellste Europäer ist. Sollte die aus Jamaika stammende Österreicherin Christiana Williams an ihre 100-Meter-Bestmarke (10,96) herankommen, ist für sie eine Medaille möglich. Auf weitere Top-Platzierungen hoffen Weißhaidinger und Endiorass Kingley (Dreisprung).

Wer sind die Weltstars?

Allen voran steht Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand „Mondo“ Duplantis. Der schwedische Ausnahmekönner wird wohl seinen vierten EM-Titel in Folge holen. Zu einem Super-Duell könnte es über die 800 Meter der Frauen kommen. Keely Hodgkinson und Femke Broeders-Bol liefern sich nicht nur auf Instagram ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit je knapp 700.000 Followern. Die Britin Hodgkinson ist aktuelle Olympiasiegerin. Broeders-Bol, die europäische Rekordhalterin über die 400 m Hürden, konzentriert sich seit diesem Jahr auf die 800 Meter. Im Titelkampf möchte der Schweizer Jungstar Audrey Werro (22) den beiden einen Strich durch die Rechnung machen.

Mit 400-m-Hürden-Ass Karsten Warholm aus Norwegen steht ein weiterer Olympiasieger und Weltrekordhalter auf der Startliste.