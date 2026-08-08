Leichtathletik-EM: Die Superstars und Hingucker
Nächste Woche wird Birmingham zum Schauplatz der Leichtathletik-Europameisterschaft. Von Montag bis Sonntag (16. August) geht es für 1.645 Athletinnen und Athleten aus 49 Nationen um Gold, Silber und Bronze, ORF 1 und ORF Sport + übertragen live. Für die Leichtathletik-Nation Großbritannien ist diese EM eine Premiere.
Wie viele Österreicher sind dabei?
24 Athleten und Athletinnen, davon neun EM-Neulinge, werden Österreich vertreten. Damit stellt der ÖLV bei dieser EM das größte Team seit 1954. Erst am Donnerstag wurde bestätigt, dass auch Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger nach seiner Rückenverletzung starten kann.
Wer hat Chancen?
Bei 50 Medaillenentscheidungen ist Österreichs größte Hoffnung auf Edelmetall der 22-jährige Steirer Enzo Diessl über 110 m Hürden, der über diese Strecke heuer der viertschnellste Europäer ist. Sollte die aus Jamaika stammende Österreicherin Christiana Williams an ihre 100-Meter-Bestmarke (10,96) herankommen, ist für sie eine Medaille möglich. Auf weitere Top-Platzierungen hoffen Weißhaidinger und Endiorass Kingley (Dreisprung).
Wer sind die Weltstars?
Allen voran steht Stabhochsprung-Weltrekordhalter Armand „Mondo“ Duplantis. Der schwedische Ausnahmekönner wird wohl seinen vierten EM-Titel in Folge holen. Zu einem Super-Duell könnte es über die 800 Meter der Frauen kommen. Keely Hodgkinson und Femke Broeders-Bol liefern sich nicht nur auf Instagram ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit je knapp 700.000 Followern. Die Britin Hodgkinson ist aktuelle Olympiasiegerin. Broeders-Bol, die europäische Rekordhalterin über die 400 m Hürden, konzentriert sich seit diesem Jahr auf die 800 Meter. Im Titelkampf möchte der Schweizer Jungstar Audrey Werro (22) den beiden einen Strich durch die Rechnung machen.
Mit 400-m-Hürden-Ass Karsten Warholm aus Norwegen steht ein weiterer Olympiasieger und Weltrekordhalter auf der Startliste.
Was sollte man keinesfalls verpassen?
Höhepunkt jeder Leichtathletik-Großveranstaltung sind die Sprints über 100 Meter. Die Frauen haben ihr Finale am Montag (22.40 MESZ), die Männer am Dienstag (22.47). Spektakulär ist auch der direkte Vergleich von Frauen und Männern. Neben der etablierten 4x400-Meter-Mixed-Staffel feiert die 4x100-Meter-Variante in Birmingham EM-Premiere.
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