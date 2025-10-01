Wien bekommt internationale Leichtathletik-Anlage

Die Wiener Sportstättenoffensive geht in die nächste Runde. „Mit der Sport Arena Wien und der nun generalsanierten Anlage in Stadlau investieren wir nicht nur in moderne Trainings- und Wettkampfstätten, sondern auch in die Zukunft des Sports in unserer Stadt“, sagte Sportstadtrat Peter Hacker. Gemeinsam mit dem Präsidenten des Österreichischen Leichtathletik-Verbandes Helmut Baudis eröffnete er die generalsanierte Leichtathletik-Freiluftanlage in Wien-Stadlau.

Die traditionsreiche Sportanlage in der Erzherzog-Karl-Straße wurde seit Oktober 2024 umfassend erneuert und ist nun eine von fünf Freiluftanlagen in Österreich mit einem Class-II-Zertifikat des Leichtathletikweltverbandes World Athletics. Die Verbesserungen im Detail: Sechs 400-Meter-Rundbahnen, Anlagen für sämtliche Wurf- und Sprungdisziplinen, Wettkampftaugliche LED-Flutlichtanlage für Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten, Errichtung einer neuen Zeitnehmung und Anzeigetafel und zudem ein Ausbau zur Nutzung durch Para-Sportler.

Als Synergieeffekt werden im Zuge der Arbeiten auch die Haupttribüne und das Spielfeld des FC Stadlau saniert und auf den letzten Stand der Technik gebracht. Damit sollen nicht nur die Leichtathleten, sondern auch die Fußballerinnen und Fußballer sowie die Fans und Besucher von der Modernisierung profitieren.