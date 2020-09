Leichtathlet ohne Beine springt 6,93 Meter weit

Die Weißrussin Nastassia Mironchyk-Ivanova sprang 6,94 Meter und damit so weit wie noch keine andere Leichtathletin in diesem Jahr. Für ihre Jahresweltbestleistung erhielt sie eine Sonderprämie in Höhe von 11.000 Euro.

Fast noch mehr Applaus als Mironchyk-Ivanova erhielt Stylianos Malakopoulos: Der Grieche, der beide Beine amputiert hat, springt mit zwei Spezial-Prothesen und stellte in Innsbruck gleich einmal eine neue Bestmarke auf. Seine 6,93 Meter bedeuten einen neuen Paralympic-Weltrekord in der Klasse T62.