Legende des Sportjournalismus: Sigi Bergmann ist tot

Sigi Bergmann ist im Alter von 84 Jahren in Klagenfurt gestorben. Das meldet die österreichische Vereinigung der Sportjournalistinnen und Sportjournalisten. Er sei in der Nacht auf Dienstag im 85. Lebensjahr in seinem Zweitwohnsitz bei Klagenfurt "friedlich entschlafen". Noch vor Wochen habe er im Journalistenkreis erzählt, er halte sich fit und mache täglich mindestens 15.000 Schritte.

Als Journalist hat Sigi Bergmann unglaubliche 20 Olympische Spiele begleitet, tausende Geschichten von dort erz√§hlt. Am liebsten erz√§hlte Bergmann √ľber die Boxer, doch auch in etlichen anderen Sportarten war der Steirer Experte. So manch eine Story klang fast zu gut, um wahr zu sein. Doch Geschichten erfinden, "das w√ľrde ich nie tun. Das w√§re nicht im Sinne des Journalismus", sagte Bergmann einst zum KURIER.

Bergmann hat den Journalismus gepr√§gt, vor allem den Sportjournalismus. 1968 wurde er beim ORF angestellt, "Sport am Montag" war sein Kind. Von Februar 1975 bis M√§rz 1992 moderierte er die Sendung, die sich nicht ausschlie√ülich um den Sport drehte. "Ich wollte ja eigentlich Operns√§nger werden", sagt er. "Aber was ich gemacht habe, kann auch eine k√ľnstlerische Arbeit sein. Das Interesse f√ľr Kultur habe ich in meine Sendungen einflie√üen lassen." Sogar Placido Domingo und Jos√© Carreras hatten in der Sendung ihre Auftritte. "Als Orsolics k.o. gegangen ist, habe ich die Todesmusik aus ,Tosca‚Äė gespielt." Es sind viele Erinnerungen, die er hat. Olympische Erinnerungen. Auch welche von Winterspielen. Den Rodlern galt all seine Sympathie. "Ich war immer auf der Seite der Verlierer. Deshalb war ich auch immer f√ľr die Rodler, die so aufopfernd gek√§mpft haben. Wir hatten da eine Million Zuschauer im ORF."