Legales Doping: Ketone sind der neue Schnellmacher im Radsport

„Marginal Gains“, also minimale Vorteile in allen Bereichen, die in der Gesamtheit den entscheidenden Unterschied ausmachen können. So lautet die Zauberformel im Kampf um die entscheidenden Sekunden bei der Tour de France. Speziell beschichtete Antriebsketten um 6.500 Euro, komfortablere Rennsättel, Massagegels zur besseren Regeneration, Luftpolster in Rennanzügen, eigene Matratzen für die Fahrer und natürlich Spezialernährung. Diese vielen kleinen Dinge sollen zusammen große Wirkung entfalten.