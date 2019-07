Tour de France: Patrick Konrad schon auf Gesamtrang 12

Schlüsselbeinbruch, gebrochene Rippen, Lungenquetschung, Hautabschürfungen – die heurige Frankreich-Rundfahrt ist für den Italiener Alessandro De Marchi aus dem Team CCC seit Sonntagmittag gelaufen.

Besser ergeht es den Österreichern, die auf der 217,5 Kilometer langen Montag-Etappe von Saint-Flour nach Albi Zeugen wurden, wie das Team Education First knapp 40 Kilometer vor dem Ziel plötzlich mächtig aufs Tempo drückte. Das brachte eine Reihe von Co-Favoriten in Bedrängnis – Thibaut Pinot (FRA), Richie Porte (AUS), Vincenzo Nibali (ITA) und Rigoberto Urán (COL) verloren am Ende 1:40 Minuten. Und vorne freute sich der im Klassement führende Julian Alaphilippe, manche Rivalen distanziert und seinen Vorsprung vergrößert zu haben: 1:12 Minuten liegt der Franzose nun vor Titelverteidiger Geraint Thomas (GBR) und 1:16 vor Egan Bernal (COL).

Den Tagessieg holte sich der Belgier Wout van Aert vor Elia Viviani (ITA) und Caleb Ewan (AUS), Patrick Konrad wurde zeitgleich 16. und schob sich in der Gesamtwertung vom 20. auf den zwölften Platz nach vorne.

Am Dienstag folgt der erste Ruhetag, am Donnerstag stehen die ersten Pyrenäenpässe auf dem Fahrplan.