LA: Zehnter Berglauf-ÖM-Titel in Folge für Andrea Mayr

Andrea Mayr hat zum zehnten Mal in Folge bei den Berglauf-Staatsmeisterschaften den Titel geholt, insgesamt war es ihr 14. Erfolg. Die mehrfache Berglaufwelt- und Europameisterin hatte in Itter über acht Minuten Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin Sandrina Illes, nach einem Gewitter am Vortag war der Boden tief und die Verhältnisse schwierig. Bei den Männern setzte sich Manuel Innerhofer durch, für den Salzburger war es der fünfte Erfolg.