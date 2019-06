Andrea Mayr: Die Biologie sportlich austricksen

„Sehr, sehr gut“ sei es heuer bis dato gelaufen, sagt Andrea Mayr, die gleich in mehreren Disziplinen top ist. Anfang März eroberte sie bei der Weltmeisterschaft im Skibergsteigen in Vilar/ Schweiz erneut den Titel im Vertical-Bewerb. Am vergangenen Wochenende gewann sie die Österreichische Meisterschaft im Berglauf. „Zum ersten Mal in der Leichtathletikgeschichte habe ich eine virtuelle Männermedaille gewonnen“, sagt Mayr und schmunzelt. 52 Minuten und 21 Sekunden für die 9,2 Kilometer lange Strecke hätten zu Bronze beim so genannten starken Geschlecht gereicht.