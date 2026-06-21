Hoch im Kurs: Kletter-Star Schubert beim Heimweltcup auf dem Podest

Man muss Jakob Schubert für seine Zähigkeit und Ausdauer einfach großen Respekt zollen. In der jungen Sportart namens Sportklettern nimmt es der Innsbrucker immer noch mit Konkurrenten auf, die noch nicht richtig gehen konnten, als Schubert bereits die ersten Gipfelsiege feierte. Dass in diesem Sport freilich Routine ein Trumpf ist, zeigte sich wieder beim Heimweltcup in Innsbruck. Jakob Schubert spielte am Sonntag im Lead-Bewerb all seine Erfahrung und Klasse aus und kraxelte auf das Podest - Rang 3.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ JOHANN GRODER / EXPA/ JOHANN GRODER Jakob Schubert hat alles im Griff

Auf der schwierigen Route, die keiner der Kletter-Stars meistern konnte, war der Rekordweltmeister (6 Titel) hoch im Kurs. Jakob Schubert erreichte eine Wertung von 42 - und damit griff er nur hauchdünn am Sieg vorbei.