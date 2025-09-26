Ausnahmsweise Außenseiter: Die neue Rolle von Kletter-Star Schubert

Es gibt Begriffe, die passen einfach nicht zusammen: Jakob Schubert und Außenseiter ist zum Beispiel so eine Kombination, die selten in einem Atemzug zu hören ist. Seit er mit 16 im Kletter-Weltcup aufgetaucht ist, zieht der 34-jährige Innsbrucker die Blicke auf sich. Und die Favoritenrolle begleitet ihn dabei auf Schritt und Tritt.

Wenn der beste Kletterer der Geschichte (6 WM-Goldmedaillen) an diesem Freitag im WM-Semifinale in Seoul in die Steilwand steigt, dann findet er sich in einer ungewohnten Ausgangsposition wieder. Ich bin diesmal nicht der brutale Favorit Jakob Schubert ist ausnahmsweise einmal nicht der Mann, den es zu schlagen gilt. „Ich bin diesmal nicht der brutale Favorit wie sonst. In so einer Situation war ich schon lange nicht mehr“, sagt der Innsbrucker Routinier.

Einer hartnäckigen Verletzung im rechten Zeigefinger verdankt Jakob Schubert seine Außenseiterrolle. Fast ein halbes Jahr konnte der sechsfache Weltmeister keinen Finger rühren, seit seinem dritten Platz bei den Olympischen Spielen in Paris im August 2024 hat Schubert nur mehr einen Wettkampf bestritten. Der fünfte Platz bei der WM-Generalprobe vor drei Wochen in Koper war freilich ein Fingerzeig:

Dass die lange Zwangspause den Routinier nicht aus dem Tritt gebracht hat. Und dass mit Jakob Schubert bei der WM sehr wohl zu rechnen sein wird. Vor allem wenn man weiß, was für ein Wettkampftyp der 34-Jährige ist. Elf Medaillen bei Weltmeisterschaften und zwei Olympiamedaillen kommen nicht von ungefähr.

Angenehme Situation „Die Situation ist irgendwie angenehm“, sagt Jakob Schubert vor dem entscheidenden Finaltag in Seoul.„Ich weiß, dass es nach der Vorgeschichte schwierig sein wird, die Topform wie sonst zu erreichen. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich so weit von der Medaille weg wäre.“

Das Schlimmste hat Jakob Schubert ohnehin schon überstanden. Er hat die Qualifikation fürs Semifinale als Achter mit Bravour gemeistert. Nichts hasst der österreichische Kletter-Star mehr als die Qualifikationsbewerbe, in denen gerade für einen wie ihn die Fallhöhe enorm ist. „Du willst ja nicht als Titelverteidiger gleich zu Beginn ausscheiden“, sagt der Routinier. „Es hat sich sehr verkrampft angefühlt.“

Zu flache Steilwand Das lag aber auch an der Wand, die in der Qualifikation bestiegen werden musste. Für Schuberts Verhältnisse ging’s viel zu leicht zur Sache, „die Wand ist nicht sehr steil, dadurch ist es unangenehm“, erzählt der Innsbrucker, für den es gewöhnlich nicht anspruchsvoll genug sein kann.

Kletter-Star Jakob Schubert gewann schon sechs Mal WM-Gold