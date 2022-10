Kletterin Rekabi darf bei Olympia 2024 für den Iran starten

Die Kletterin Elnas Rekabi wird nach Angaben des iranischen Sportministers bei den Sommerspielen 2024 für ihr Heimatland starten. „Sie hat gute Chancen, die Qualifikation zu schaffen und wird in dem Fall an den Olympischen Sommerspielen in Paris teilnehmen“, sagte Sportminister Hamid Sadschadi am Samstag.

Rekabi habe zwar viele Angebote aus dem Ausland, wolle aber in ihrer Heimat bleiben und für das Nationalteam antreten, sagte der Minister laut Nachrichtenagentur Ilna.