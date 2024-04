Kletter-Star Schubert: Olympia-Gold wäre der Gipfel der Karriere

Diese Goldmedaille ist die einzige Trophäe, die Schubert in seiner umfangreichen Sammlung noch fehlt, die der Gipfelstürmer seit nunmehr fast eineinhalb Jahrzehnten angehäuft hat.

Rekordweltmeister

Mit sechs WM-Titeln führt der 33-Jährige das ewige Kletter-Ranking an, außerdem hält er den Rekord für die meisten Weltcupsiege und ist so nebenbei der einzige Kletterer, der am Felsen eine Route und einen Boulder im derzeit höchsten Schwierigkeitsgrad durchsteigen konnte – wäre Jakob Schubert ein Berg, er wäre der Mount Everest.