Kletter-Star Schubert steht auf dem goldenen Gipfel der Karriere

Der Kombinations-Wettkampf bei der WM in Bern wurde zu einer Machtdemonstration des Tirolers. Am Tag X spielte Jakob Schubert wieder einmal seine ganze Klasse und Erfahrung aus und hatte die Steilwand und die Gegner fest im Griff.

Den Grundstein für seine elfte WM-Medaille, die sechste in Gold, legte der Routinier im Bouldern. Während der gesamten Weltcupsaison hatte sich Schubert in dieser Disziplin blutig schwer getan und nie ein Finale erreicht, im wichtigsten Wettkampf des Jahres war der 32-Jährige dann aber zur Stelle. Schubert schaffte bei allen vier Boulder-Aufgaben das Top und lag zur Halbzeit mit starken 99,6 Punkten an der zweiten Stelle. Einen mickrigen Zehntelpunkt hinter Tamoa Narasaki (Japan)